Lucian Ionescu, directorul de imagine al formatiei FC Voluntari, a fost prezent in studioul Sport Total FM si a vorbit despre situatia clubului ilfovean, lamurind problema antrenorilor, dar si a formei traversate de elevii lui Claudiu Niculescu.

„Este o echipa asezata, infrastructura este foarte buna, lucrurile sunt aranjate si pot merge catre bine, pentru ca lucrurile se fac temeinic.

S-au perindat multi antrenori in sezonul trecut, la primul campionat petrecut de FC Voluntari in prima liga, cand aceasta echipa incerca sa se aseze, sa-si gaseasca propriul drum. In sezonul actual, singurul antrenor a fost Florin Marin, inlocuit cu Claudiu Niculescu. A fost acel interimat in care au stat la carma echipei Dinu Todoran si secunzii Sorin Popescu si Cornel Popescu, dar nu ii putem trece la categoria antrenori ai Voluntariului, deci, in acest sezon FC Voluntari a avut doar doi antrenori si sper sa incheiem campionatul cu actualul antrenor.

Sunt echipe care uneori intra intr-o vrie, cum a fost si cazul Voluntariului, si in care rezultatele devin negative, atat prin prisma evolutiilor mai modeste, cat si prin prisma ghinionului cu goluri luate in ultima secunda, cum a fost in meciul cu Gaz Metan Medias, sau pe fondul unor greseli copilaresti. Putem vorbi de meciul de la Botosani, unde daca privim doar scorul, putem spune ca ne-au dat cu terenul in cap, dar lucrurile au stat cu totul altfel. In prima jumatate de ora, Botosaniul nu s-a apropiat de poarta noastra, a fost nevoie de o greseala a fundasilor centrali. Sigur, incontestabila victoria Botosaniului.”, a declarat Lucian Ionescu, in cadrul emisiunii „Fluier final”.