Marcel Georgiu, presedintele formatiei Industria Galda, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului clasat pe primul loc in seria a IV-a a Ligii a III-a.

„E o echipa cu traditie in judetul Alba. Este una dintre cele mai vechi echipe infiintate. Este o echipa continuatoare a celei care se numea Recolta Galda. Cand am fondat acest club, am spus „hai sa ii spunem Industria” ca poate cooptam sponsori din cadrul comunei.

Tribuna este prea mica pentru Liga a II-a, dar suprafata de joc este foarte buna, corespunde oricarui nivel de joc.

Echipa noastra este sponsorizata de Consilul Local, Primaria comunei. Toti membrii clubului fac voluntariat in momentul de fata. Jucatorii isi vor primi banii si primele de joc in mai.”, a declarat Marcel Georgiu in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.