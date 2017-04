Autoritatile germane au facut noi dezvaluiri in cazul exploziei produse in apropierea autocarului formatiei Borussia Dortmund, din cauza meciul contra celor de la AS Monaco din sferturile de finala ale Ligii Campionilor a fost amanat pentru miercuri, de la pra 19:45.

Sandra Lucke, procurorul cazului, a vorbit intr-o conferinta de presa si a dezvaluit ca politia a gasit o scrisoare de revendicare, in apropierea zonei unde s-a produs explozia.

Incidentul a vizat autocarul echipei Borussia Dortmund, iar autoritatile au ajuns la concluzia ca este vorba despre o tentativa de omor.

„Am gasit o scrisoare in care este revendicat atacul. Nu putem dezvalui continutul din motive tactice. Trebuie sa examinam autenticitatea. A fost vorba de o tentativa de omor”, a declarat Sandra Lucke

Gregor Lange, seful politiei din Dortmund, a marturisit ca s-a mai descoperit inca un dispozitiv explozibil, cu ajutorul cainilor.

„A mai fost gasit un dispozitiv neexplodat cu ajutorul cainilor de politie. Pentru meciul care va avea loc miercuri, masurile de securitate in jurul stadionului vor fi sporite”, a precizat Lange, potrivit Dolce Sport.

Autoritatile germane nu se pot pronunta, pentru moment, daca atacul a fost unul terorist, neexistand indicii care sa conduca spre acest fapt.