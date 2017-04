Juventus a invins-o pe Barcelona cu scorul de 3-0, pe teren propriu, in cadrul sferturilor de finala ala Ligii Campionilor.

Dani Alves, fostul jucator al Barcelonei, a vorbit dupa aceasta victorie, marturisind ca rezultatul reflecta calitatea formatiei italiene. Acesta nu s-a bucurat la golurile marcate de echipa sa, Juventus, si a declarat ca in retur, va trebui sa lupte mai mult, pentru a nu ii calca pe urme formatiei franceze PSG.



„Am facut un meci mare mai ales din punct de vedere devensiv. N-am lasat deloc spatii in aparare si asta a facut ca misiunea adversarilor nostri sa fie foarte dificila. Rezultatul arata cat de buna este Juventus, nu cat de slaba este Barcelona. Am depus un efort imens si am facut o munca titanica in acest meci.

Trebuie sa avem grija in retur. Am vazut de ce e capabila Barcelona in partida de pe Camp Nou cu PSG. Daca mentinem aceeasi intensitate si reusim sa inscriem un gol in deplasare, atunci avem sanse mari sa jucam in semifinalele Ligii Campionilor. E clar ca va trebui sa luptam si sa suferim mult, asa ca nu va fi usor, dar suntem increzatori”, a declarat Dani Alves, potrivit Digi Sport.