Cum sa castigi la pariuri online din spectacolul meciurilor Atletico – Leicester si Bayern – Real Madrid

O noua seara de UEFA Champions League propune alte doua meciuri din sferturile de finala: Atletico – Leicester si Bayern – Real Madrid. Gazdele sunt favorite in ambele intalniri, iar Ilie Dumitrescu, Ambasador al casei de pariuri online Unibet, nu se asteapta la mari surprize. Fiind vorba despre meciurile tur, Atletico si respectiv Bayern vor forta victoria, scorul fiind de asemenea foarte important.

„Atletico Madrid este clar favorita in meciul cu Leicester. Trupa lui Diego Simeone are mult mai multa experienta in Champions League, fata de campioana Angliei, o debutanta la acest nivel. Si statistica este de partea spaniolilor. Atletico are 4 victorii si un egal in precedentele intalniri cu Leicester, pe care a eliminat-o de fiecare data din cupele europene. Pentru a obtine o cota buna la acest joc, va recomand sa mizati pe o victorie detasata a lui Atletico”, spune Ilie Dumitrescu. Cota pentru scenariul in care Atletico va castiga la minimum 2 goluri diferenta este 1,89.

Expertul Unibet merge si mai departe si recomanda un pariu pe faptul ca Leicester nu va reusi sa marcheze la Madrid (cota 1,51): „Atletico va pune accent pe siguranta defensiva in meciul cu Leicester, dupa ce a vazut cum a fost eliminata Sevilla de catre englezi. Golul primit acasa de andaluzi a cantarit enorm in economia calificarii. Cum Diego Dimeone este un as in materie de organizare defensiva, va gasi solutii pentru a bloca contraatacurile conduse de Vardy si jocul eficient al englezilor la faze fixe”.

Seara va fi cu siguranta dominata insa de intalnirea dintre Bayern Munchen si Real Madrid, un adevarat clasic al cupelor europene. „Bilantul este unul echilibrat. Bayern totusi are un usor avantaj: 11 victorii la 9. Bavarezii pornesc favoriti, iar experienta lui Carlo Ancelotti ar putea face diferenta. Tehnicianul italian o cunoaste foarte bine pe Real, echipa pe care a pregatit-o doua sezoane”, remarca Ilie Dumitrescu. Pariul propus este unul simplu: Bayern castiga, cota 1,80.

Chiar daca va pierde meciul de la Munchen, Real Madrid cu siguranta va face totul posibil sa inscrie. Tinand cont de context, se poate paria pe faptul ca ambele formatii vor marca – 1,61 cota in oferta Unibet. „Confruntarile Bayern – Real Madrid din Champions League au fost in general spectaculoase. In 8 din ultimele 9 meciuri disputate la Munchen, ambele echipe au reusit sa puncteze. Analizand si forma de moment, am observat ca atat Bayern, cat si Realul, inscriu aprope meci de meci”, mai spune Ilie Dumitrescu.