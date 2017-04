Mihai Covaliu, presedintele Federatiei Romane de Hochei, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre Campionatul Mondial de la Galati.

„Concluzia: trei echipe nationale, doua medalii de aur si una de bronz la Campionatele Mondiale din sezonul 2016-2017.

Competitia de la Galati a fost un succes, nu numai din punctul de vedere al echipei nationale, care a obtinut promovarea, ci si din punct de vedere organizatoric.

Vom avea, cu siguranta, aprecieri pozitive in raporturile Federatiei Internationale”, a declarat Mihai Covaliu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.

