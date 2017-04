Un club din Serie A si-a demis al patrulea antrenor adus in acest sezon

Reprezentantii clubului italian de fotbal Palermo au anuntat marti, ca antrenorul Diego Lopez a fost demis din functie.

Diego Lopez a antrenat echipa pentru mai putin de trei luni si va deveni al patrulea tehnician inlocuit in acest sezon, dupa Eugenio Corini, Davide Ballardini si Roberto De Zerbi.

„Echipa are nevoie de un soc, are nevoie sa incerce o schimbare. Astfel, am decis sa il demitem pe Diego Lopez. El a preluat conducerea formatiei intr-o situatie dificila. ii multumim pentru tot ce a facut”, a declarat presedintele clubului Palermo, Paul Baccaglini, potrivit Dolce Sport.

Tehnicianul semnase un contract pe doi ani cu Palermo, dar conducerea a decis ca acesta sa nu fie dus la bun sfarsit.

Echipa italiana se situeaza pe locul 19 in clasamentul din Serie A, avand 15 puncte, cu doar un punct mai mult decat ultima clasata, Pescara.