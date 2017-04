Claudio Ranieri, fostul manager al lui Leicester, nu crede ca jucatorii „l-au lucrat”: „Probabil cineva din club a vrut sa plec”. Italianul nu mai e managerul lui Leicester City din 22 februarie, cand a fost demis dupa un 1-2 cu FC Sevilla, in „optimile” Ligii Campionilor.



„Sunt fericit sa vad ca Leicester joaca in acelasi sistem ca pe vremea mea. Fostul meu secund, Shakespeare, a fost inteligent sa urmeze aceeasi cale„, a spis Claudio Ranieri, conform skysports.com.

Dar in ciuda scenariului vehiculat la indepartarea lui, tehnicianul nu-i arata cu degetul pe jucatori: „Nu ei m-au «ucis». Mai degraba sunt tentat sa cred ca a fost cineva din conducerea clubului care a vrut sa plec. Cineva din spatele meu.

Sezonul trecut am avut niste probleme cu anumite persoane, dar am castigat titlul. Acum, cand am pierdut, probabil ca au profitat ca sa forteze indepartarea mea.

Si eu m-am intrebat de ce au jucat bine contra lui Arsenal, Manchester City, Tottenham sau in Liga si modest impotriva celor mici. Dar e un proces. Pentru un club mic care reuseste asa o mare surpriza, titlul, sezonul urmator e mult mai dificil. Multumiti cu ce-au realizat si cu banii intrati in conturi, jucatorii nu mai sunt asa flamanzi de victorii„, crede tehnicianul in varsta de 65 de ani.