Qatarezii au decis sa activeze clauza de cumparare a lui Vali Lazar!

Aflat in ca sub control judiciar, Ionut Negoita are de ce sa fie bucuros in urma ultimelor vesti pe care le-a primit. Plecat in iarna sub forma de imprumut, Vali Lazar va fi cedat definitiv de formatia alb-rosie.



„Caini” au primit 200.000 de la Al Sailiya pentru imprumutul mijlocasului roman. Sefii echipei din Qatar au fost convinsi de evolutiile lui Lazar si vor activa clauza de cumparare, anunta Digi Sport.

Prin urmare, Dinamo va mai incasa in vara inca 500.000 de euro. Lazar a strans 810 minute in 9 meciuri pentru Al Sailiya, perioada in care a marcat 2 goluri.