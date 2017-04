Pele Buga, vedeta in orasul medieval Harman! VIDEO

La mai bine de un deceniu de la sezonul eurofantastic in tricoul Rapidului, mingea se „lipeste” inca de Mugurel Buga ca in vremurile bune. Golgheterul all-time al Rapidului in cupele europene (14 goluri) este vedeta in liga a III-a la AFC Harman.



Micuta comuna de langa Brasov era cunoscuta mai degraba pentru cetatea medievala fortificata (1240 prima atestare oficiala a orasului). Acum lumea vine la Harman („Muntele Mierii” in germana) mai mult sa vada jongleriile fostului „brazilian al Rapidului”.

La aproape 40 ani, Buga inca foloseste ca arma letala „calcaiul sau magic” cu care i-a ingenunchiat pe nemtii de la Hamburg. „Ies, cu astea te nasti!”, spune zambind fostul idol al Giulestiului.

„Sper sa ma ajute Dumnezeu sa raman sanatos si sa ma bucur de fiecare clipa pe care o am in fotbal. Joc din pasiune pentru fotbal! si vreau sa ma las atunci cand simt eu, nu cand zic altii. Mi-as dori sa joc si in liga secunda pentru Harman. Chiar daca am plecat de la Brasov, le doresc totodata si celor de acolo sa promoveze in liga I. Cred ca zona aceasta are potential sa aiba mai multe echipe in primele esaloane„, afirma Mugurel Buga.

Fostul simbol al Brasovului, Ioan Naghi (18 sezoane in tricoul „stegarilor”) este director tehnic la AFC Harman. Tehnicianul are o relatie speciala cu Pele Buga, fiind chiar socrul sau: „E ceva special sa il antrenez pe Mugurel la finalul carierei, deoarece eu i-am indrumat si primii pasi in fotbal. A fost facut pentru acest sport, are mult talent si se vede cu ochiul liber diferenta uriasa intre el si restul fotbalistilor din Liga a III-a”

Presedintele clubului, Marius Stoichita, a reusit sa atraga la Harman mai multi jucatori care au evolua prin Liga 1 precum Claudiu Ionescu, Florin Stanga sau Rares Forika. Cheia succesului: atmosfera de la club, conditiile de pregatire si seriozitatea la plata salariilor.

„Ce s-a promis s-a dat, e important sa nu minti jucatorul. Prin fotbal, Harmanul a evoluat. Despre Cetate si echipa se vorbeste acum la nivel national, iar comunitatea este incantata de asta. Nimeni nu credea initial ca vom avea aici fosti jucatori din echipa nationala, dar azi ne batem cu echipe a unor orase resedinta de judet si e un lucru minunat„, afirma presedintele clubului, agent sef de politie in Harman.

„Fotbalul la Harman se face in principal din placere. Principalul nostru scop este sa ii facem fericiti pe oamenii care vin la stadion. Avem o galerie frumoasa, copii repeta toata saptamana cantecele si coregrafia si asta creeaza o atmosfera frumoasa la club„, a dezvaluit capitanul Radu Leonte.

Fost fundas in liga I la Corona Brasov si Vointa Sibiu, veteranul Rares Forika (34 ani) explica de ce a ales sa isi incheie cariera la Harman: „Avem o echipa inimoasa, un grup unit si sper sa o tinem pe acest drum. Conditiile de pregatire si cele organizatorice sunt foarte ok pentru liga a III-a, deci exista potential si pentru liga secunda„.

AFC Harman se lupta astfel pentru promovare in liga secunda cu Csikszereda, echipa unde Robert Ilyes este antrenor-jucator. Dupa 22 etape, brasovenii sunt liderii seriei I cu 44 de puncte, cu 2 puncte mai mult decat ciucanii.

Urmareste AICI un montaj video