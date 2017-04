La ce concluzii au ajuns membrii Comisiei de Aparare, dupa sedinta avuta cu ministrul MApN si seful Marelui Stat Major despre proiectul echipei de fotbal CSA Steaua si marca

Marti, 11 aprilie, a avut loc sedinta Comisiei de Aparare din cadrul Senatului, la care au fost convocati Gabriel Les – ministrul Apararii si Nicolae Ciuca – seful Marelui Stat Major, pentru a da explicatii pentru proiectul echipei de fotbal CSA Steaua. Subiectul central al discutiei de 30 de minute a fost mentinerea valorii brandului Steaua.



Gabriel-Beniamin Les le-a explicat membrilor din Comisia de Aparare motivul pentru care CSA Steaua a decis sa-si reinfiinteze echipa de fotbal: ”Am fost obligati sa facem echipa de fotbal, pentru ca pierdeam marca nefolosind-o! Asa spune legea. Plus ca avem de recuperat un prejudiciu in valoare de 37 de milioane de euro. Momentan, nu putem concesiona marca, pentru ca legea nu ne permite. Este un activ patrimonial. Asa ca am format, cum spuneam, noua echipa, care va incepe din Liga 4”, a declarat ministrul Apararii, potrivit DigiSport.

Iata un dialog purtat intre Gabriel Les si Iulian Dumitrescu, senator PNL, cel care a cerut ca reprezentantii MApN sa ofere explicatii in Senat despre proiectul echipei de fotbal CSA Steaua.

Iulian Dumitrescu: „Nu credeti ca daca jucam cu Ciorogarla si cu Crevedia se devalorizeaza marca asta?”

Gabriel Les: „Aveti dumneavoastra alta solutii? […] in urmatorii doi ani, avem bugetul asigurat! 300.000 de euro. Vrem, insa, si sponsori. in plus, daca vom recupera prejudiciul de 37 de milioane de euro, atunci toata suma o vom investi in fotbal.”

Iulian Dumitrescu: „Comisia se teme ca brandul sa nu se devalorizeze peste cativa ani si sa-l vanda MApN pe nimic. Asa cum s-a intamplat in trecut cu fabrici si uzine. Trebuie sa gasiti o solutie sa mentineti brandul! Trebuie gasite rapid solutii.”

Gabriel Les: „De acord!”

Va mai exista totusi o intalnire, in care Ministerul Apararii va prezenta solutiile pe care le-a gasit pentru mentinerea vizibilitatii brandului Steaua.

Aproximativ 50 de fani de la Peluza Sud s-au strans in fata Senatului si ai afisat bannere: „Vrem sa se faca dreptate” / „Fara polic la CSA, vrem echipa in Ghencea” / „Procese, comunicate, manarii, Steaua, mai presus de orice interese si hartii” / „FRF = MAFIA”