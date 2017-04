Inca o echipa din Liga a II-a poate parasi competitia

Foresta Suceava are sanse din ce in ce mai mici sa ajunga la finalul actualului campionat.

Semnalele de alarma trase, pe rand, de oficialii echipei din Suceava au ramas fara ecou. Dorin Goian si Danut Perja, doi dintre oamenii cunoscuti din conducerea gruparii au parasit, de ceva vreme, Areniul, asa cum a facut, in urma cu doua etape, si cuplul bacauan de antrenori Cristian Popovici-Marius Gireada.

Reinstalat la carma tehnica a echipei, Bogdan Tudoreanu dadea asigurari ca situatia se va redresa fara sa aiba, insa, certitudinea ca acest lucru se va intampla. Amanarile repetate legate de alocarea banilor din partea oficialitatilor locale i-a adus in pragul disperarii pe jucatorii suceveni.

Se spune, din ce in ce mai apasat, ca Foresta nu va putea duce pana la capat actualul campionat. Mai mult, meciul de vineri, cu Metalul Resita, chiar pe Areni, este vazut de multi oameni din anturajul echipei chiar ultimul din acest sezon daca, pe ultima suta de metri, nu se va rezolva, partial macar, situatia tensionata de la Foresta.

Paradoxal, de marile probleme ale sucevenilor ar putea profita chiar adversarul de vineri, Metalul Resita, echipa condusa de Catalin Rufa care s-ar putea salva, astfel, de la o retrogradare in plan sportiv tot mai mult vizibila.

Sursa: IlfovSport