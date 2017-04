Horia Tecau, noul Ambasador National pentru UNICEF in Romania!

Jucatorul de tenis Horia Tecau, in varsta de 32 de ani, a fost numit, marti, ambasador al Organizatiei Natiunilor Unite pentru protectia copilului (UNICEF) in Romania, intr-o ceremonie la Bucuresti, se arata intr-un comunicat remis SPORT TOTAL FM.



„Sunt onorat sa fiu desemnat Ambasador National pentru UNICEF in Romania si ma angajez sa sprijin respectarea drepturilor copilului si, in special, accesul tuturor copiilor la gradinita si la scoala. Din viata mea de sportiv am invatat ca este nevoie de eforturi pe termen lung si de o echipa pentru a obtine cele mai bune rezultate. Pentru copiii din tara noastra trebuie sa ne unim eforturile ca ei sa primeasca o educatie incluziva de calitate si sa isi atinga visurile„, a declarat Horia Tecau.

La randul sau, Sandie Blanchet, reprezentanta UNICEF in Romania, a afirmat: „Horia Tecau este mai mult decat un campion mondial la tenis, el este si un campion pentru copii. El militeaza de mai multi ani pentru copii si pentru accesul lor la sanatate si educatie de calitate. Ne bucuram sa il avem alaturi pe Horia in calitate de Ambasador National pentru UNICEF in Romania. impreuna putem convinge si mai multi oameni ca educatia trebuie sa fie o prioritate daca vrem copii fericiti si un viitor mai bun pentru noi toti„.

Alaturi de ambasadori internationali ca David Beckham, Shakira, Roger Federer, Serena Williams si de ambasadorii nationali Andreea Marin, Gheorghe Hagi si de Smiley, Tecau va aduce in atentia publica mesajele copiilor care au nevoie de sprijin astfel incat drepturile lor sa fie respectate si sa aiba sansa la o viata mai buna.

Horia s-a alaturat pentru prima oara echipei UNICEF in Romania in decembrie 2016 cand a sustinut eforturile organizatiei internationale de a atrage si recruta Mesageri UNICEF, persoane care sa convinga in strada persoanele pentru a face donatii lunare pentru copiii vulnerabili din Romania si de la nivel international. Recent, Horia a vizitat comuna Motoseni din judetul Bacau, una dintre cele 45 de comunitati unde UNICEF in Romania implementeaza programul pilot Servicii Comunitare pentru Copii. El a vrut sa cunoasca munca UNICEF la nivel local, in judetul Bacau.

„Ce am vazut ca se intampla in Bacau imi da motivatia si speranta ca toti copiii din Romania pot creste alaturi de parintii lor, se pot bucura de iubire si protectie, pot merge la gradinita si la scoala pentru a-si atinge potentialul maxim”, a marturisit Horia Tecau.

In cei 14 ani de cariera ca jucator profesionist de tenis, Horia Tecau a castigat 30 de titluri la dublu. Printre cele mai prestigioase se numara: Dubai 2017, Madrid 2016, Wimbledon 2015, Turneul Campionilor 2015, Australian Open 2012, Cincinnati 2012, Auckland 2010. in 2016, la Jocurile Olimpice de la Rio, Horia a reprezentat Romania alaturi de Florin Mergea, iar cei doi au cucerit medalia de argint.

