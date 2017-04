Florin Andone a implinit marti, 24 de ani si si-a spus povestea in presa spaniola, marturisind ca toate realizarile sale au fost obtinute pe barba lui, pentru ca nu si-a pierdut niciodata increderea in el.

„Niciodata nu m-am indoit de mine. Am plecat de la zero, am venit de nicaieri, am jucat in rahatul fotbalului spaniol si am urcat numai pe propriile forte. Nimeni nu mi-a facut niciun cadou, niciodata.

La inceput, am fost ultimul rahat si iata-ma in Primera. Pentru ca am avut incredere si am muncit. Mereu am intampinat probleme, dar am trecut peste ele”, a declarat Florin Andone, potrivit Digi Sport.

Fotbalistul roman a inscris opt goluri pentru Deportivo La Coruna si a oferit doua pase decisive in cele 32 de meciuri in care a imbracat tricoul spaniolilor.