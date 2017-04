Barcelona o va intalni pe Juventus marti, de la 21:45, in cadrul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.

Gianluigi Buffon a marturisit ca fiul sau este fanul lui Lionel Messi, dar acest lucru nu poate decat sa il bucure pe capitanul italian, care i-a laudat pe jucatorii din ofensiva Barcelonei.

„Am un mic inamic acasa. Apreciez faptul ca fiul meu este un mare admirator al tripletei MSN, asta inseamna ca are gusturi bune in materie de fotbal. I-am spus ca Messi nu a marcat niciodata in poarta mea, dar am avut noroc pentru ca nu l-am infruntat de prea multe ori.

Nu stiu daca exista vreo alta echipa cu trei astfel de atacanti. Nu vreau sa jignesc ceilalti jucatori ai Barcelonei, insa cand ai asemenea fotbalisti in atac, este imposibil sa nu mizezi totul pe ofensiva”, a declarat Buffon, potrivit gsp.ro.