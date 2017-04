Campioana Romaniei si a Europei, CSM Bucuresti a invins pe Ferencvaros Budapesta, in mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, la primul meci al lui Per Johansson pe banca „tigroaicelor”.



„Meciul asta mi-a amintit de cel de la Rostov. A intrat Bazaliu, a marcat doua goluri, care ne-a distantat la 5 goluri. E un talisman, probabil ca de asta este tinuta, din pacate pe bara.

Acest suedez a intrat in istoria handbalului, dupa ce a preluat o echipa cu 2-3 zile inainte. Se exterioriza pe parcursul meciului, dar nu e rau, e normal pe undeva, are o presiune pe umeri. Jocul nu s-a schimbat, dar are un merit pentru schimbarile facute si faptul ca a tinut-o pe Ungureanu in poarta mai tot meciul. A fost inspirat si speram sa fie asa si in Ungaria.

Nu m-au impresionat cu ceva unguroaicele, dar la ele acasa va fi o alta atmosfera, asta le va face sa joace altfel, insa nu cerd ca vor avea capacitatea sa remonteze acest handicap.„, a declarat Stanga, in cadrul emisunii „Executii in direct”.

Manager general al CSA Steaua a vorbit si despre sedinta de azi a Comisiei de Aparare, ordine si siguranta din Senat, in care se discuta despre CSA Steaua si cum a gestionat Armata sigla castigata in instanta in dauna lui Gigi Becali, inca de acum doi ani: „Eu lucru bun ca se discuta la acest nivel despre Steaua. Trebuie sa se ia o decizie, alba sau neagra, si doar la acest nivel se poate decide, ca la mijloc e un club ce apartine Armatei.”

Vinerea trecuta, CSM Bucuresti s-a impus in meciul tur cu Ferencvaros, 30-25, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Partida retur de la Budapesta va avea loc la 15 aprilie.