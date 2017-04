Dupa terminarea turului din play-off-ul Ligii 1, lider este FCSB, 36 de puncte, singura echipa neinvinsa in cele 5 etapa, urmata de Viitorul, „campioana” sezonului regulat, la doua puncte distanta. Dinamo si CFR Cluj se afla pe podium, cu un plus pentru echipa din „Stefan cel Mare” la golaveraj, apoi Craiova si Astra, campioana en-titre, fara nicio victorie. In exclusivitate pentru Sport Total FM, Sorin Cartu a facut o scurta analiza a luptei pentru castigarea titlului.



„Se cam stie cine se lupta la titlu. Pentru o cristalizare a acestei situatii, ar fi bine sa urmarim si etapa din acest weekend.

Am remarcat o revenire a Stelei, dar si o neputinta din partea Craiovei de la care ma asteptam la mai mult.

Legat de Astra, eu am vorbit inainte ca se afla printre favorite si m-am inselat. Am mers pe experienta jucatorilor, dar se pare ca pentru acestia s-au adunat multe meciuri in acest sezon. Cred ca acea goana nebuna pentru prinderea play-off-ului a contat, jucatorii au jucat la nivel maxim, unii chiar s-au autodepasit. Mai e si incertitudinea de pe banca tehnica …

La Viitorul sunt copii si poate ca e normal sa nu tina ritmul din sezonul regulat. Cred ca nu e un capat de tara daca ar rata titlul si ar termina pe locul 2 sau 3.

Dinamo e mai eficienta fata de cum a terminat sezonul regulat, dar asta si pentru ca incepe sa se vada mana lui Contra.

La Craiova nu s-au facut niste transferuri in iarna, au avut multe accidentari si s-a vazut, ca lotul e destul de subtirel. Aveau sanse mari la titlu inaintea inceperii acestui play-off, pentru ca ei si-au rezolvat calificarea destul de devreme.”, a declarat Sorin Cartu, in c adrul emisunii „Executii in direct”.