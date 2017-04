Juventus o va gazdui pe Barcelona, marti, de la ora 21:45, in cadrul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.

Dani Alves va juca impotriva fostei sale echipe, pe care a parasit-o in vara anului precedent si a semnat cu Juventus, liderul din Serie A.

In Italia, Alves a bifat 16 meciuri in tricoul celor de la Juventus si a reusit sa inscrie un singur gol, iar echipa a acumulat 77 de puncte, cu sase mai mult decat AS Roma, formatia aflata pe locul al doilea.

„Lucrurile nu mai erau la fel la club. Trecea timpul si mereu aratau spre mine: Dani este cel care trebuie sa plece, asa ca am obosit. Am decis sa merg pe alt drum si sa incerc sa fiu fericit in alta parte.

Sigur ca le este dor de mine. Cred ca ma apreciau nu doar din punct de vedere profesional, ci cum eram ca persoana pentru ca faceam o atmosfera frumoasa, la fiecare meci faceam cate ceva diferit: un dans nou, o melodie noua, aduceam veselie in vestiar. Am vorbit cu ei si mi-au spus ca imi simt lipsa si in special ca le e dor de pofta mea de viata. Mi-au spus ca nu e nimeni ca mine.

In Italia campionatul este diferit, dar in acelasi timp a fost o provocare, iar provocarile m-au motivat mereu. Cred ca am invatat repede conceptiile lui Juventus. Eu ma consider o persoana inteligenta, care reuseste sa evolueze fara sa isi piarda calitatile.”, a declarat Dani Alves, potrivit Dolce Sport.