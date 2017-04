Oficialii clubului CS U Craiova nu sunt de acord cu decizia luata de FRF in ceea ce priveste disputarea finalei Cupei Romaniei la Ploiesti, pe stadionul „Ilie Oana”.

Marcel Popescu, presedintele oltenilor, a declarat ca Arena Nationala ar fi fost o alegere mult mai buna atat pentru Craiova, cat si pentru Astra, formatii pe care le vede deja in finala competitiei, desi, ar fi preferat ca cele doua sa se intalneasca in faza semifinalelor.

”Am fi vrut sa cadem cu Astra in semifinale, pentru ca erau doua meciuri iar in caz de calificare am fi avut un meci, sa zicem mai usor. Am fi jucat cu Timisoara sau cu Voluntari, echipe implicate in play-out, competitie care se va termina tot pe 27, la finalul lunii.

Oricum, am auzit ca finala se va juca la Ploiesti! Mi se pare ciudat, pentru ca National Arena e National Arena, e in Bucuresti. Astra, in caz de calificare, nu ar fi avantajata de stadion, la acest nivel nu mai exista avantajul terenului. Au jucat acasa cu noi, o data i-am batut, o data am facut egal.

In plus, chiar cred ca Astra nu este simpatizata prea mult la Ploiesti. Nu stiu daca ne bucuram noi, dar nu trebuie sa ne bucuram de simpatia ploiestenilor, ci de sprijinul galeriei noastre, care vine. In plus, de ce sa o duci pe Astra de la Giurgiu, la Ploiesti, in loc de Bucuresti?

Si noua ne este mai usor la Bucuresti. Cred ca National Arena era cea mai buna solutie, ca securitate, fast, pentru ca vorbim, totusi, de o finala, si de ce nu ca logistica, pentru ca e Capitala”, a declarat Marcel Popescu, potrivit Digi Sport.