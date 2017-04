Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat, marti, la finalul sedintei Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, ca gruparea CSA Steaua ar putea intra in coordonarea unui departament din cadrul MApN.

„Este o propunere legislativa pentru modificarea legii 346. Nu discutam doar de CSA Steaua, discutam de rearanjarea ministerului. Asta nu inseamna ca nu va ramane in subordinea ministerului ca si structura, dar ar putea intra in coordonarea unui departament. Au fost niste amendamente care s-au modificat”, a declarat Les.

Les a afirmat ca nu vrea sa-si asume pierderea marcii Steaua.

„Avem niste sentinte definitive, care obliga ministerul la o anumita conduita. Aceste sentinte trebuie puse in aplicare. Eu nu vreau sa-mi asum pierderea acestui brand, vreau sa vad care sunt solutiile legale pentru rezolvarea situatiei, pentru toti romanii. Avem o sentinta judecatoareasca care ne obliga la recuperarea acestui prejudiciu. Pe de alta parte, daca nu vom avea o echipa inscrisa in campionat, am pierde acest drept pentru sigla in urmatorii cinci ani. Aceasta problema exista de peste 15 ani, eu sunt de trei luni si incercam sa gasim solutiile benefice. MApN se ocupa de alte lucruri, dar asta nu inseamna ca trebuie sa pierdem ce inseamna CSA Steaua”, a afirmat Les.

Intrebat daca ministerul poate sa sustina o echipa la nivel inalt, Les a raspuns: „Nu, categoric nu. O sa vedem. intr-o asociere, o solutie care sa fie benefica pentru Steaua. Nu exclud dialogul cu Gigi Becali, nu l-am exclus niciodata, nu am avut nicio intalnire pana acum. De acest lucru se ocupa CSA Steaua, nu ministrul. Nu am o problema sa ma intalnesc cu Gigi Becali. in acest moment, marca este la CSA Steaua, un dialog pentru o asociere il putem avea cu oricine, dar sa gasim solutia legala. Deocamdata avem procesul pe rol si o solutie care ne obliga la recuperarea prejudiciului. Vom vedea ce se intampla apoi.”

In data de 21 decembrie 2016, in litigiul cu Clubul Sportiv al Armatei, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele „Steaua” si „Steaua Bucuresti” in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF).

La 30 martie, membriii Comietului Executiv al FRF au acceptat solicitarea FC Steaua de schimbare a denumirii echipei in Fotbal Club FCSB SA.

La finalul anului trecut, CSA Steaua a anuntat infiintarea sectiei de fotbal, iar echipa de seniori va fi inscrisa in competitiiel AMF, pentru sezonul viitor.

FC Steaua, patronat de Gigi Becali, a fost actionat in instanta in 2011 de Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, care a cerut anularea marcii inregistrate de gruparea din Liga I. in aprilie 2012, Tribunalul Bucuresti a respins cererea, decizie mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti. in decembrie 2014, ICCJ a dat dreptate, insa, clubului sportiv al armatei. De atunci, cele doua grupari nu au ajuns la un acord privind folosirea marcii Steaua de catre clubul patronat de Gigi Becali, iar echipa de fotbal din Liga I joaca acum sub numele de FCSB si sub o alta emblema.

