CFR Cluj a remizat cu Viitorul, scor 0-0, duminica, pe propriul teren, in primul meci al etapei a cincea din play-off. in urma acestui rezultat, formatia din Gruia a acumulat 29 puncte, fiind pe a treia treapta a podiumului, la 7 puncte distanta de liderul FCSB (36 puncte). FC Viitorul este pe 2, cu 34 puncte.

„Un punct care nu ne ajuta foarte mult in clasament, dar e un punct castigat. Viitorul e o echipa foarte buna, cu jucatori tineri. N-am ce sa le reprosez baietilor, si-au facut treaba foarte bine. Obiectivul nostru a fost sa fim in play-off, suntem acolo, e foarte bine. Este meritul jucatorilor, al tuturor. Stim cu totii cum am plecat si pe traseu cate s-au intamplat. Ne dorim sa terminam pe podium, asta e adevarul”, a declarat antrenorul „feroviarilor”, Vasile Miriuta.

Tehnicianul ardelenilor a clarificat si situatia lui Ciprian Deac, sustinand ca acesta a semnat prelungirea contractului cu CFR. Dorit insistent de FCSB, mijlocasul de 31 ani nu a mai batut palma cu ”ros-albastrii”. in urma cu cateva zile, Deac a negat ca ar fi semnat prelungirea angajamentului cu CFR Cluj, dar a dat de inteles ca acest lucru se va intampla in perioada urmatoare.

„Eu stiu ca s-au inteles (Deac cu CFR – n. red.), cred ca a si semnat. La noi in Ardeal stiti cum e, ai batut palma, e ca si cum ai avea contractul semnat. Nici nu-mi fac probleme ca nu va ramane la noi Cipri”, a subliniat Miriuta.

Dupa evolutia din partida cu Viitorul, in care a fost aproape de a marca si golul victoriei, pe final, Miriuta il vede convocat pe Deac la urmatorul joc al Nationalei, programat pe 10 iunie, in deplasare, cu Polonia.

”Dupa cum joaca (il vad convocat – n. red.). Astazi a facut o partida foarte buna, a avut si acea bara. Cat l-au tinut balamalele, Cipri a alergat”, a mai zis Vasile Miriuta.

Ciprian Deac are 11 partide la prima reprezentativa, ultima prezenta fiind bifata in martie 2011, intr-un meci cu Bosnia din preliminariile Euro 2012.

Urmatorul meci al CFR-ului va avea loc luni, 17 aprilie, de la ora 19:30, pe teren propriu, cu Steaua.

Sursa: Ziua de Cluj