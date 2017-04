Se pare ca rezultatele modeste din acest sezon, locul 3 in acest moment, cu 8 etape ramase pana la final (8 puncte in urma liderului), eliminata din Cupa Rusiei, in optimi, si din Europa League, in „sferturi”, i-au facut pe sefii lui Zenit sa ia decizia de a se desparti de Mircea Lucescu, noteaza Ukraine Football, care citeaza surse ale televiziunii ruse 3ABN.!



Despartirea se va produce, insa, la sfarsitul acestui sezon.

„Chiar daca Zenit va pierde cu Spartak, in etapa urmatoare, Lucescu nu va fi dat afara acum, pentru ca au mai ramas putine etape pana la sfarsit si n-ar fi timp pentru numirea unui antrenor„, noteaza sursa citata.

„Nu tin de acest contract, nu tin de nimic. Am venit cu dorinta mare de a reusi sa reconstruiesc o echipa puternica, facand un joc frumos, prin care sa dominam, dar sa avem si rezultate. Zenit este intr-o schimbare absolut normala. In vara, media de varsta a acestui echipe era de 28 de ani si 8 luni, fiecare echipa are nevoie de un ciclu. Toate celelalte echipe cu care luptam se bazeaza pe acelasi lot, au schimbat 1-2 jucători. Noi a trebuit sa schimbam 7-8 jucatori, pentru ca multi si-au facut datoria fata de echipa asta, dar unii au plecat, altii au cazut fizic, pentru ca este foarte greu campionatul Rusiei” , declara Mircea Lucescu dupa ultimul meci de campionat.