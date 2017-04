S-a tras la sorti programul din semifinalele Cupei Romaniei!

Meciurile din semifinalele Cupei Romaniei au fost stabilite luni, in urma tragerii la sorti desfasurate la Casa Fotbalului, in sala „Nicolae Dobrin”.

CS „U” Craiova s-a calificat in aceasta faza a competitiei dupa ce a eliminat-o pe Dinamo in urma loviturilor de departajare, FC Voluntari a invins-o pe divizionara secunda CS Mioveni in timpul regulamentar, Astra Giurgiu a castigat in fata elevilor lui Hagi, iar Poli Timisoara a eliminat-o pe CFR Cluj.

Programul semifinalelor:

CS „U” Craiova – FC Voluntari

Astra – ACS Poli Timisoara

Cele doua meciuri din mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei se vor desfasura intre 25 si 27 aprilie, iar returul va fi programat intre 16 si 18 mai.

Conform FRF, in cazul in care jocurile din Cupa Romaniei sunt programate in nocturna, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalatie de iluminat (cazul Craiovei si Voluntariului), jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiata, care indeplineste conditiile regulamentare necesare disputarii jocului si televizarii.