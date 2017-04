Atacantul din Insulele Capului Verde a fost trecut pe „linie moarta” de ceva vreme, fiind in lotul trimis la echipa a doua, alaturi de Acka si Madson. Cei doi si-au reziliat deja contractele cu Craiova, iar acum le calca pe urme si Nuno Rocha, care s-a saturat de noua statura in care se afla si nu mai vrea sa-si prelungeasca contractul din vara.



„Nuno Rocha nu vrea sa-ai prelungeasca intelegerea pentru noul sezon. Chiar in aceasta dimineata am avut o discutie cu el. Cu drag ar fi ramas, dar familia lui are alte probleme. Nu va pot spune mai multe, dar are o problema de familie si 9 din 10 din oameni ar proceda la fel ca el„, a declarat Marcel Popescu, presedintele clubului oltean, pentru Prosport.