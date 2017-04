CS „U” Craiova a pierdut la Severin, partida impotriva formatiei lui Laurentiu Reghecampf, dupa ce Gnohere a inchis jocul in minutul 73, prin reusita sa.

Gheorghe Multesc, tehnicianul Craiovei, s-a declarat dezamagit de arbitrajul acestei partide, acuzand faptul ca asemenea greseli stabilesc campioana din Liga I.

„La pauza trebuia sa avem 5-0. Noi suntem de vina pentru ca nu am inscris macar trei goluri din ocaziile pe care le-am avut pana la pauza. Cu arbitrajul de azi este inimaginabil. Nu se poate ce s-a intamplat azi. Coate in gura, picioare, ceva hilar. Inimaginabil ce s-a intamplat azi. Invers, arbitrul a dat fault la orice faza la care nu se impunea.

Am atata experienta in fotbal, fac lucrurile astea cu mine? Am facut si greseli, ei au fortat a doua repriza, au si jucatori de valoare, arbitrajul si-a pus si el umarul, asa poti ajunge campion. Vorbesc strict de meciul de azi. Asa greseli nu ai cum sa faci. Am avut Steaua in mana, trebuia sa dam multe goluri, nu am mai avut aceasta ocazie niciodata, saa vem Steaua in mana Daca inchideam la pauza cu 4-0, era meciul incheiat. Am fost ingrijorat la Ivan, eram ingrijorat pentru sanatatea lui”, a declarat Gheorghe Multescu, potrivit Dolce Sport.