Ministerul a trimis un nou control peste juristul CSA Steaua!

MApN continua sa ii atraga atentia lui Florin Talpan, juristul CSA, si sa il critice pe acesta.



Ministerul ar fi trimis, luni, un nou control care sa ancheteze actiunile lui Talpan, la mai putin de o luna dupa ce o alta inspectie a incercat sa gaseasca nereguli in activitatea sa, in urma careia a si fost sancţionat.

Acest ultim control ar fi aparut ca urmare a unei notificari trimise de Talpan catre FRF, in care Federatia era acuzata ca nu a pus in aplicare deciziile instantei in privinta FCSB si CSA Steaua.

Lui Talpan i se reproseaza ca a incalcat anumite proceduri si ca a trimis notificarea catre FRF fara acordul Ministerului, potrivit Prosport.

In plus, se pare ca sefii Armatei se gandesc sa renunte la serviciile lui Talpan si vor angajarea unui alt jurist, chiar daca acesta a castigat 11 procese cu FCSB si Gigi Becali.