Florin Nita, portarul Stelei, s-a bucurat alaturi de colegii sai dupa marcarea golului de catre Harlem Gnohere si s-a declarat incantat de faptul ca au obtinut o victorie importanta.

Pe de alta parte, Nita a fost jucatorul aflat cel mai aproape de incidentul dintre Ivan si Balasa, cand olteanul a cazut inconstient pe teren, dupa ce a primit un cot in figura.

Portarul s-a dus la adversarul sau, si-a dat manusa jos si a incercat sa il ajute sa nu isi inghita limba, pana in momentul in care salvarea a intrat pe gazon.

„Ma bucur ca am castigat. Sunt putin euforic pentru ca am obtinut o victorie importanta. A fost un joc echilibrat in prima repriza. In partea secunda am inscris si am reusit sa castigam. Ma bucur ca Ivan este bine. L-am vazut cand a cazut si nu se mai misca. Am observat ca e inconstient si am facut tot posibilul sa-l ajut. Ma bucur ca Viitorul s-a incurcat. De-acum inainte depinde doar de noi”, a declarat Florin Nita, potrivit Dolce Sport.