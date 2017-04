Florin Tanase, tanarul jucator al Stelei, a vorbit dupa victoria obtinuta la Severin, in fata Craiovei, marturisind ca echipa sa avea obligatia sa castige cele trei puncte, avand in vedere faptul ca Viitorul, fosta sa echipa, s-a incurcat la Cluj.

„Am avut un meci foarte dificil cu o echipa care joaca fotbal, joaca ofensiv. Suntem bucurosi ca am reusit sa legam a treia victorie consecutiva si sa trecem pe primul loc. E prea devreme sa vorbim despre o favorita la titlu, mai sunt cinci meciuri foarte grele. Cred ca daca vom castiga urmatoarele doua partide, atunci cu siguranta vom fi favoriti.

In prima repriza am jucat mai cu teama, dar in repriza a doua am iesit motivati de la cabine. Eram obligati sa castigam pentru ca Viitorul se incurcase. Reghe ne-a transmis un mesaj important pe care l-am respectat si l-am pus in practica”, a declarat Tanase, potrivit DolceSport.