Vali Budeanu, ACUM, in studioul Sport Total FM: „

Vali Budeanu a preluat functia de presedinte al formatiei Academica Clinceni, dupa ce Alex Dragomir a demisionat. Fostul jucator al ilfovenilor revine in studioul Sport Total FM, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”, de la ora 17:00, pentru a vorbi despre victoria pretioasa obtinuta in fata Olimpiei Satu Mare, dar si despre situatia de la echipa.

„Nu s-a schimbat nimic, doar prerogativele. Nu cred ca functia este foarte importanta, ci sa faci bine ceea ce trebuie sa faci, sa faci cu sufletul.

Suntem foarte departe de ceea ce ne-am propus, nici macar jocul nu este pe aproape. Cu toate astea, speram la o victorie in weekend pentru a mai indulci putin situatia.