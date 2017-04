Lita Dumitru, antrenorul satelitului Concordiei Chiajna, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia actuala din play-off-ul Ligii I, marturisind ca principalele favorite la castigarea titlului de campioana sunt Viitorul, Steaua si CFR.

„S-au format doua grupuri: CFR, Steaua, Viitorul si celelalte trei, dar si Contra ar putea sa intre pana la urma in combinatia asta. Si Astra echipa foarte buna, dar nu a demonstrat inca.

Acest sistem cu play-off si play-out cred eu ca nu e in regula, trebuia sa se fi jucat doar campionatul.

Multescu a scos ce e mai bun din jucatorii lui si a reusit marea performanta sa ajunga unde e. Contra a rezolvat multe lucruri la Dinamo, i-a facut mai agresivi.”

Despre situatia de la Chiajna: „E pacat ca am ajuns in situatia asta, dar eu cred ca lucrurile se vor indrepta.”, a declarat Lita Dumitru, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.