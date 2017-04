Directorul de imagine al FR Atletism, Cristina Vladu, ne-a oferit cele mai proaspete informatii in legatura cu alegerile la presedintia forului, care vor avea loc spre finalul acestei luni.



„La 21 aprilie, incepand cu ora 10:00, vom avea Adunarea Generala Ordinara a Federatiei Romane de Atletism, care se va desfasura in incinta sediului sediul FRF. La ora actuala sunt aproximativ 185 de structuri sportive.

Sase persoane vor candida. Traian Badea – fost secretar general general, secrerar federal, un om care cunaoste atletismul de la A la Z, Florin Florea – secretarul general al actualei conduceri, consilier al ministrului Dunca, Constantina Dita – campioana olimpica din 2008, Cristinel Iacoban – director de club sportiv scolar, Monica Iagar – una dintre performerele atletismului romanesc in proba de saritura in inaltime, actualul presedinteal CS Dinamo si Constantin Oberja –kinetoterapeut, un apropiat al atletilor, care a si colaborat cu federatia.

Situatia federatiei nu este deloc roz, as putea spune ca se afla intr-o criza, iar pentru asta trebuie sa vina un bun manager, dar un fin cunoscator al atletismului.”, a declarat Cristina Vladu, in cadrul emisiunii „Trafic sport”.

In acest moment, Ion Sandu conduce federatia. A castigat alegerile in 2013, cand a invins-o pe Gabriela Szabo.

ASCULTA MAI JOS INREGISTRAREA INTEGRALA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.