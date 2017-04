La meciul de la Severin, din ultima etapa a turului play-off-ului Ligii 1, programul de meci distribuit prin tribune continea un material cu titlul „Fecesebitul, o specie scarboasa pe cale de consacrare”, insotit de o poza cu o oaie fara blana.



In dimineata primei zile de dupa meci, Becali l-a luat in vizor pe Mihai Rotaru, care ar fi in spatele actiunii, insa oficialii clubului din Banie au sustinut, printr-un comunicat de presa, ca n-au nicio legatura cu programul de meci, acesta fiind redactat si distribuit de suporteri.

”Universitatea Craiova nu are nici o implicare in redactarea si distribuirea pe stadion a pamfletului realizat de suporteri la meciul de duminica seara, nici un angajat al clubului nefiind angrenat in acest demers. Universitatea Craiova isi respecta adversarii, indiferent de denumirea pe care o poarta, nu instiga publicul impotriva lor si respecta competitiile la care participa.

Universitatea Craiova a castigat in acesti ani cel mai pretios trofeu din fotbal: publicul! Universitatea Craiova are suporteri minunati, creativi si independenti, care realizeaza si finanteaza din propriile buzunare diverse actiuni. Un fapt de neconceput pentru FCSB, o echipa abandonata de fani si tinuta in prim-planul mass media doar prin declaratiile zgomotoase ale patronului”, se scrie in comunicatul de presa al clubului din Oltenia.

”El controleaza tot acolo. Orice ar face, tot dobitoc e. El prost nu e, ca doar a facut multi bani, dar nu stie sa iasa in viata publica. Nu e prost, doar ca e jigodie. Oamenii astia doar asa stiu sa iasa in fata. Nu sunt barbati, sunt gaini. Daca esti martoaga poti sa te compari vreodata cu armasarul? Nu am fost vreodata prieten cu Rotaru, nici macar nu il cunosc. Am auzit ca venea la meciurile Stelei in loja. iti dai seama ce valoare are daca eu nici nu-l cunosc?! Am vorbit de vreo doua ori la telefon cand am vrut sa-l iau pe Ivan. Daca acum face asa ceva, iti dai seama cata minte are? Are caracterul murdar”, a spus Gigi Becali, dimineata, la Sport.ro.

Programul a fost editat de craiova-maxima.ro, dar platforma ar fi sustinuta de CSU Craiova.

0-1 a fost scorul intalnirii dintre CS „U” Craiova si FCSB, unicul gol fiind reusit in repriza secunda de Gnohere.