Cristina Neagu, 10 goluri pentru Buducnost Podgorica!

Ultimele trei meciuri din mansa inaugurala a sferturilor Ligii Campionilor la handbal feminin s-au incheiat, cu o exceptie, cu victorii ale favoritelor. Buducnost Podgorica a obtinut cel mai clar succes in disputa cu Larvik HK, Vardar Skopje s-a impus in deplasare la FC Midtjylland, iar Metz Handball a intrecut surprinzator pe Gyori Audi ETO.

Campioanele din Muntenegru, cu Cristina Neagu in zi de gratie, autoare a 10 goluri, si-au asigurat practic prezenta in final four dupa 31-16 (14-9) cu cea mai buna echipa a Norvegiei. Vardar a castigat cu 28-26 (18-12) in fieful danezelor de la FC Midtjylland, cea mai buna jucatoare fiind Penezic, cu 7 reusite, de la invinse remarcandu-se Jensen, 5. In fine, Metz HB a reusit o victorie importanta, 32-31 (16-16) in confruntarea cu Gyori Audi ETO. Principalele marcatoare au fost Gros si Mork, 10.

Partidele retur se vor disputa in sambata Pastelui, CSM Bucuresti urmand sa joace de la ora 17:45.