Dinamo o va intalni pe Astra Giurgiu in cadrul etapei cu numarul 5 a play-off-ului Ligii I, pe terenul giurgiuvenilor, luni, de la ora 20:30.

Cosmin Contra a prefatat aceasta partida in cadrul unei conferinte de presa si a recunoscut faptul ca trupa lui Sumudica este una puternica, dar tehnicianul „cainilor” este multumit de evolutia elevilor sai, care, spune el, se afla in crestere.

„Intalnim o echipa care a pierdut ultimele trei meciuri din play-off, o echipa ranita in orgoliu. Astra va incerca sa castige. Sa nu uitam ca este echipa campioana, echipa care ne-a reprezentat foarte bine in cupele europene. Astra are jucatori de valoare, cu experienta si un antrenor care a putut sa faca la Giurgiu o formatie puternica.

Noi venim dupa o evolutie consistenta impotriva celor de la CFR Cluj si suntem increzatori ca putem repeta jocul si acum. in acest moment nu avem probleme de lot. imi doresc constanta in jocul echipei, acesta este obiectivul meu in acest moment. Sper sa nu-i resuscitam pe cei de la Astra.

Nu ma intereseaza ce fac celelalte echipe. imi doresc ca echipa mea sa aiba o exprimare la fel de buna ca in meciul cu CFR. Va fi un play-off foarte disputat pana la final, nicio echipa nu s-a desprins. Nemec s-a intors si este dornic sa joace. Chiar daca a lipsit o zi si jumatate, el s-a antrenat separat in Slovacia. E important ca suporterii sa creada in titlu. Suntem in crestere din toate punctele de vedere si sunt multumit de cum arata baietii”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.