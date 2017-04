Chiar si cu egalul obtinut din aceasta partida, Anderlecht ramane pe primul loc in clasament, cu 35 de puncte, cu patru mai mult decat Club Brugge, iar Gent inchide podiumul cu 29 de puncte.

Stanciu a bifat meciul cu numarul 35 in tricoul lui Anderlecht, in timp ce Chipciu are cu 4 jocuri mai mult. Acesta din urma a marcat de cinci ori si a oferit 13 pase decisive, iar Stanciu a inscris opt goluri si a oferit sapte pase de gol.

Rene Weiler a apelat la urmatoarea formula pentru startul partidei: Boeckx – Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic – Tielemans, Dendoncker, Hanni – Chipciu, Teodorczyk, Stanciu. Pe langa acestia, au mai jucat Massimo Bruno si Isaac Kiese Thelin, introdusi in repriza secunda.