Astra anunta ca a inceput negocierile cu Marius Sumudica pentru reinnoirea contractului!

Presedintele executiv al gruparii Astra Giurgiu, Danut Coman, a afirmat, luni, la Casa Fotbalului, ca negociaza cu antrenorul Marius sumudica prelungirea contractului scadent in vara acestului an.



„Nu m-am bagat niciodata peste sumudica, el este cel care face echipa si care raspunde de rezultate. E normal ca pe undeva sa mai faca si schimbari, pentru ca e normal sa mai joace si ceilalti atunci cand nu obtii rezultatele pe care ti le doresti. sumi este primul antrenor cu care negociem o prelungire a contractului. Nu ar fi corect fata de el sa negociem cu alt antrenor. Am vazut pe la televizor ca negociem cu Dica si cu mai multi antrenori. Dica e prietenul meu foarte bun, este unul dintre antrenorii in care eu cred si sunt convins ca va ajunge un mare antrenor, dar deocamdata nu am discutat cu el despre o eventuala venire la Astra. Negocierile cu sumudica au inceput, vor continua si vom vedea daca vom ajunge la un numitor comun. in conditiile in care nu vom prelungi acest angajament cu sumi, e normal sa ne gandim si la un alt antrenor. Daca nu voia sa mai stea la Astra, negocierile nu incepeau, se terminau inainte sa inceapa. Suntem in discutii cu el, vom vedea daca se concretizeaza sau nu. Daca negocierile au inceput va dati seama ca si-l doreste si domnul Ioan Niculae, altfel nu puteau sa inceapa”, a spus Coman.