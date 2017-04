Andrei Ivan a vorbit dupa meciul disputat impotriva Stelei, care a fost unul de cosmar pentru el, avand in vedere incidentul in urma caruia olteanul a ramas inconstient, marturisind ca si-a revenit dupa ce si-a dat cu apa pe fata.

In ceea ce priveste jocul, Ivan a declarat ca formatiei sale ii lipseste un atacant de careu, care sa fie lucid in fata portii.

„Ma simt bine, lesinasem si ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt bine. Am sarit la cap cu Balasa si el mi-a dat cu cotul in tampla si am cazut. Cand am cazut, cred ca mi-am scapat limba. Am putut sa joc apoi, mi-am dat cu apa pe fata si mi-am revenit. Am auzit ca sora mea a lesinat si ea. In prima repriza i-am dominat, am avut multe ocazii, dar ei au experienta, rezolva altfel in fata portii. Nu suntem lucizi in fata portii, eu nu sunt atacant de careu. Nu ma afecteaza criticile, din contra, imi dau moral sa le demonstrez ca se inseala”, a declarat Andrei Ivan.

Alexandru Baluta a marturisit ca adversarii au fost mai agresivi, dar si arbitrul a fluierat mult prea usor la anumite faze. Fotbalistul considera ca intreaga echipa merita aprecieri pentru locul unde au ajuns pana in acest moment.

„Trebuie sa tinem capul sus, sa mergem inainte si sa aratam pe teren. Au fost mai agresivi decat noi in a doua repriza si arbitrul parca a fluierat cam usor, la cea mai mica faza. Ne lipseste concentrarea, sa exersam mai mult la antrenamente, poate si lipsa de experienta, poate o sa mai facem si ceva transferuri. Azi atat s-a putut. E de apreciat unde am ajuns, parerea mea. Chiar daca am pierdut, mergem inainte, mai sunt meciuri”, a declarat Alexandru Baluta, potrivit Dolce Sport.