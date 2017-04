Jose Mourinho si-a criticat dur jucatorii dupa meciul disputat impotriva formatiei Everton, incheiat la egalitate, scor 1-1, pe teren propriu.

Rio Ferdinand, managerul echipei Manchester United, a fost de parere ca antrenorul ar putea pierde vestiarul dupa ce i-a criticat public pe Luke Shaw, Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard, Henrikh Mikhtaryan, Chris Samlling si pe Paul Pogba.

Nu de aceeasi parere este si Zlatan Ibrahimovic, jucator care i-a luat apararea lui Mourinho, marturisind ca un antrenor trebuie sa spuna le in fata jucatorilor sai ceea ce crede.

”Lui Jose ii place sa se uite in ochii tai si sa-ti spuna daca esti de rahat sau nu. Iar eu prefer ca lucrurile sa stea astfel. Asa a fost si la pauza meciului cu Everton. Ne-am spus ca nu suntem suficient de buni si noi trebuia sa auzim asta. Asa merg lucrurile.

Nu accept sa ne aflam in aceasta situatie. Pentru mine, si top 4 e o dezamagire, nu sunt obisnuit sa ma aflu in aceasta postura. Este ceva nou, o situatie din care am de invatat. Este o provocare, dar nu pot s-o accept.

Pe de alta parte, accem ca sunt aici si ca trebuie sa muncesc pentru a iesit de aici. Pentru echipa pe care o avem, sezonul este bun. Trebuie sa fim realisti. Acum, obiectivul este castigarea Europa League si accederea in top 4”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, potrivit Digi Sport.