VIDEO Razvan Marin, primul gol la Standard Liege!

Standard Liege a disputat sambata, partida de pe teren propriu impotriva formatiei St. Truiden, incheiata la egalitate, scor 2-2.

Scorul a fost deschis in minutul 35, de catre oaspeti, prin reusita lui Mechele, dar dupa doar 3 minute, Belfodil a restabilit egalitatea.

In minutul 70, Razvan Marin a punctat pentru scorul de 2-1, ducand-o pe Standard in avantaj pe tabela, dar echipa sa nu a resit sa castige cele trei puncte. Gerkens a egalat in ultimul minut al prelungirilor.

Astfel, Standard Liege a terminat la egalitate partida impotriva formatiei St. Trudei, iar Razvan Marin a inscris primul sau gol in tricoul echipei belgiene.



Amazing Goal Marin (2-1)Standard Liège VS Sint… de zyhrijearifi