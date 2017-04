Academica Clinceni a invins-o in opt jucatori pe Olimpia Satu Mare, cu scorul de 1-0, iar stefan Odoroaba, tehnicianul ilfovenilor, a vorbit in exclusivitate pentru IlfovSport despre aceasta partida.

Unicul gol al partidei a fost marcat de catre Hristu Chiacu in minutul 13, iar cu un minut inainte de pauza Pulhac a incasat al doilea cartonas galben si a fost trimis la vestiare.

In partea a doua a jocului, Lazar si-a lasat echipa in opt oameni in minutul 51, dar Olimpia Satu Mare nu a putut reveni, astfel ca, cele trei puncte au ramas in Ilfov.

„Vreau sa ii felicit pe baieti pentru ca au dat dovada de caracter si au jucat exact ceea ce le-am cerut si ce am pregatit inainte de joc. Nu mai vreau sa zic nimic de arbitraj, pentru ca arbitrii au asa o tenta asupra noastra, ca am ramas o mana de oameni.

Nu i-am certat pe Pulhac si pe Lazar pentru ca au fost eliminati destul de usor. Al doilea cartonas a fost luat foarte usor.

Jucatorii au aratat ca sunt intr-adevar o familie. Au jucat cu sufletul si inima si s-a vazut. Am avut si putin noroc, ne-a ajutat Dumnezeu sa nu luam gol. Am intalnit una dintre echipele foarte bune ale campionatului nostru.”, a declarat stefan Odoroaba pentru IlfovSport.