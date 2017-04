Ramona Farcau, handbalista clubului Dinamo, a anuntat ca isi va incheia cariera de jucatoare inainte de a duce la bun sfarsit cu formatia la care evolueaza.

Handbalista mai are contract cu Dinamo pana in anul 2018, dar aceasta a decis sa se retraga mai devreme. Ramona Farcau a facut anuntul pe pagina personala de Facebook.

„Dragi prieteni,

Cand constat cate lucruri s-au schimbat, in ultima vreme, in jurul meu si ca multi dintre cei care ar trebui sa reprezinte un real suport pentru atingerea performantelor au ajuns sa ia in deradere valorile sportului, realizez ca a venit momentul sa privesc catre alte orizonturi.

Este poate cel mai greu moment din cariera, pentru ca mai mult de jumatate din viata mi-am dedicat-o acestui sport, pentru ca iubesc si respect handbalul, pentru ca am pus suflet in tot ceea ce am facut, dar un proverb german spune ca “Ceea ce nu poti impiedica, grabeste!” Si chiar daca corpul imi spune “Continua!”, mintea imi spune “Este timpul sa te opresti!”. Asa ca a venit momentul schimbarii.

La finalul acestui sezon voi spune “Adio!” carierei de jucatoare, dar nu si sportului!

Doresc sa le multumesc public atat celor care mi-au oferit increderea si suportul necesar, de-a lungul carierei, iar lista acestora este foarte lunga, cat si celor care se straduiesc sa aduca sportul romanesc pe un drum corect.

Va promit ca ne vom revedea foarte curand, insa toate detaliile viitoarelor proiecte, precum si argumentele retragerii, le voi face publice, la sfarsitul acestui sezon, intr-o conferinta oficiala de presa.

Va imbratisez!”, a scris Ramona Farcau.