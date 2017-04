Punct final in sezonul regulat al Euroligii masculine de baschet. Urmeaza play-offul

Vineri seara a luat sfarsit sezonul regulat al Euroligii masculine de baschet. Prilej cu care s-a decis si ultima echipa calificata in play-off, Darussafaka Dogus Istanbul. Ocupantele primelor patru locuri, Real Madrid, 23 de victorii, TSKA Moscova, 22, Olympiacos Pireu, 19 si Panathinaikos Atena, 19, vor avea avantajul unui meci in plus in propriile arene. S-au mai calificat Fenerbahce Istanbul, 18, Anadolu Efes Istanbul, 17, Baskonia Vitoria Gasteiz, 17 si Darussafaka Dogus Istanbul.

Darussafaka a intrecut pe Steaua Rosie Belgrad cu 78-62 (43-32),avand acelasi numar de victorii, 16, dar un cosaveraj direct mai bun. Au mai castigat acasa Real Madrid, 97-80 (37-36) cu Anadolu Efes Istanbul, succes conturat in sfertul al patrulea, TSKA Moscova, 90-86 (47-37) cu Olympiacos Pireu, Fenerbahce Istanbul, dupa prelungiri, 68-65 (30-31, 58-58, 10-7) cu FC Barcelona Lassa. S-au impus in deplasare Panathinaikos Atena, 81-61 (32-42) la Maccabi Tel Aviv, Unics Kazan, 91-68 (36-39) la Emporio Armani Milano, Galatasaray Istanbul, 84-79 (43-45) la Brose Basketes Bamberg si Zalgiris Kaunas, cu acelasi scor, 84-79, dar 41-40 dupa primele 20 de minute, la Baskonia Vitoria Gasteiz.

Urmeaza o pauza de zece zile, iar la 18 aprilie va incepe play-offul, la finele caruia vor merge in final four ehipele invingatoare in trei meciuri din cinci. Programul arata astfel:

Real Madrid-Darussafaka Dogus Istanbul, TSKA Moscova-Baskonia Vitoria Gasteiz, Olympiacos Pireu-Anadolu Efes Istanbul si un adevarat derby, Panathinaikos Atena-Fenerbahce Istanbul.