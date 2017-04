FC Barcelona a disputat sambata, in deplasare, partida impotriva formatiei Malaga, in cadrul etapei cu numarul 31 din La Liga. Catalanii au pierdut cu scorul de 2-0 si au primit si un cartonas rosu.

Scorul a fost deschis in minutul 32 de catre Ramirez, care a dus-o pe Malaga in avantaj la vestiare. In repriza secunda, Neymar a fost eliminat in minutul 65, iar in ultimul minut al partidei, Jony a marcat si a inchis jocul la scorul de 2-0.

Tehnicianul Barcelonei a declarat ca nu are ce sa le reproseze jucatorilor sai, acuzand lipsa preciziei.

„Am facut un meci bun si nu am ce sa le reprosez jucatorilor mei. Am avut probleme in fata unei echipe foarte compacta, care a inscris la singura ocazie pe care a avut-o in prima repriza, dupa o interpretare nepotrivita a noastra a regulii ofsaidului. Apoi, totul s-a complicat pentru noi. in repriza a doua, am dominat din nou, inclusiv cu un jucator mai putin, si am avut ocazii foarte clare. Ne-a lipsit precizia. Campionatul este putin mai dificil pentru noi, dar mai sunt multe meciuri si trebuie sa ne luptam pana la final”, a declarat Luis Enrique, potrivit Dolce Sport.