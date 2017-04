Zenit Sankt Petersburg, echipa antrenata de catre Mircea Lucescu, a remizat cu formatia Anji, cu o etapa inaintea meciului cu liderul primei ligi ruse, Spartak.

Tehnicianul roman a vorbit dupa acest pas gresit in lupta pentru titlu, marturisind ca schimbarea din cadrul echipei este una normala, iar daca nu mai este dorit, Lucescu nu tine neaparat sa ramana la Zenit.

„Nu tin de acest contract, nu tin de nimic. Am venit cu dorinta mare de a reusi sa reconstruiesc o echipa puternica, facand un joc frumos, prin care sa dominam, dar sa avem si rezultate. Zenit este intr-o schimbare absolut normala. In vara, media de varsta a acestui echipe era de 28 de ani si 8 luni, fiecare echipa are nevoie de un ciclu. Toate celelalte echipe cu care luptam se bazeaza pe acelasi lot, au schimbat 1-2 jucatori.

Noi a trebuit sa schimbam 7-8 jucatori, pentru ca multi si-au facut datoria fata de echipa asta, dar unii au plecat, altii au cazut fizic, pentru ca este foarte greu campionatul Rusiei”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Dolce Sport.