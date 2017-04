Lewis Hamilton a castigat Marele Premiu al Chinei!

Lewis Hamilton (Mercedes) a facut o cursa perfecta la Shanghai si in Marele Premiu al Chinei, a doua etapa a sezonului si si-a trecut in cont prima victorie, dupa ce in runda inaugurala, in Australia, a terminat in spatele lui Sebastian Vettel (Ferrari). De aceasta data, locurile s-au inversat, iar podiumul a fost completat de Max Verstappen (Red Bull), care a recuperat extraordinar, dupa ce pornise de pe pozitia a 16-a.

Cursa a inceput pe o pista cu multe pete de umiditate, din cauza ploii cazute anterior, iar primele incidente cu steag galben au fost cauzate de Lance Stroll si Antonio Giovinazzi. Dupa gafa italianul de la Sauber, din ultimul viraj al primului tur, pilotii au fost obligati sa travereze linia boxelor pentru curatarea liniei de start-finish.

Primul care a schimbat pneurile a fost Sebastian Vettel. Lewis Hamilton, pilotul cu pole-position la Shanghai, la urmat la scurt timp, insa a reusit sa isi conserve prima pozitie. Cea mai importanta recuperare a fost cea a lui Max Verstappen. Plecat de pe locul 16, olandezul a depasit 9 adversari in primele viraje si mai apoi a urcat pana pe locul al treilea. Verstappen a fost pus sub presiune, pe final, de colegul sau, Daniel Ricciardo, insa a rezistat si a devenit al 14-lea pilot diferit care a urcat pe podiumul din China.

Lewis Hamilton a obtinut cea de a 5-a victorie din cariera la Shanghai. Britanicul de la Mercedes F1 l-a invins cu peste 6 secunde pe Sebastian Vettel. in clasamentul general, cei doi au cate 43 de puncte. Mercedes AMG Petronas a urcat pe prima pozitie in ierarhia constructorilor.

Digi Sport