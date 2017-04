FC Botosani a pierdut cu scorul de 2-1, pe terenul celor de la CSM Poli Iasi, unicul gol al trupei lui Leo Grozavu fiind marcat de catre Catalin Golofca.

Tehnicianul s-a declarat deezamagit de atitudinea adversarilor, care, spune el, trageau de timp.

„Am facut o prima repriza foarte slaba, dar apoi ne-am reglat jocul. Mergem inainte totusi. Nu asa se castiga un joc. Foarte mult circ, tensiune inutila. Au fost ascunse mingiile dupa panourile publicitare, portarul tragea de timp…

Pe final, cu o anumita sansa, puteam sa si egalam si, cred eu, ar fi fost echitabil. Ne-au lipsit si cativa jucatori azi. Nu se da niciun premiu pentru castigarea play-out-ului. Noi incercam sa castigam fiecare meci”, a declarat Leo Grozavu.

Marcatorul botosanenilor a marturisit ca echipa sa a fost lipsita de noroc si ca un egal ar fi reflectat mai bine realitatea de pe teren.

„Mai putin important este ca am marcat eu. Din pacate am pierdut. In prima repriza au fost mai buni, dar in repriza secunda i-am dominat. Am avut doua ratari mari pe final. Un egal era mai echitabil. Cu putin noroc am fi putut castiga azi”, a declarat Catalin Golofca, potrivit Dolce Sport.