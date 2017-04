CSM Poli Iasi a disputat sambata, partida impotriva formatiei FC Botosani, in cadrul etapei cu numarul 5 a play-out-ului Ligii I, castigata de elevii lui Eugen Neagoe cu scorul de 2-1.

Iesenii au dezvaluit, dupa aceasta partida, faptul ca situatia financiara din cadrul clubului nu este deloc buna.

„Vreau sa le multumesc jucatorilor pentru ce au facut azi. Sunt probleme mari. Acesti jucatori sunt neplatiti de trei luni. Au si zece luni de chirii in urma. Impreuna cu Florin Prunea am discutat zilnic cu ei, le-am explicat ca asta ne e meseria si trebuie sa o facem cat mai bine. Au facut eforturi fantastice. Merita sa fie platiti. Nu pot merge la infinit. Nu stiu cum vom continua in situatia in care suntem acum”, a declarat Eugen Neagoe.

Bosoi si Stefanescu, marcatorii celor doua goluri ale echipei, s-au plans de faptul ca nu si-au primit salariile si ii prinde Pastele fara sa aiba ce sa puna pe masa.

„Ma bucur ca am inscris si ca am invins Botosani, intr-un derby al Moldovei. Ne-au dominat in repriza secunda, dar, din fericire, totul s-a incheiat cu bine. Ma bucur ca am ramas pe primul loc in play-out. Mister a reusit sa gaseasca formula cea mai buna, suntem singura echipa neinvinsa din play-out si ne dorim sa prelungim seria.

E o situatie grava din punct de vedere financiar. Avem restante mari: 10 luni de chirii, se fac si 3 luni de salarii. Sper ca autoritatile locale sa vina alaturi de noi si sa se tina de cuvant. Vine Pastele si avem mare nevoie de bani”, a declarat Gabriel Bosoi.

„A fost un meci de lupta, in care ne-am chinuit pe final. Suntem intr-o forma buna si se vad roadele muncii antrenorului. Cand a venit el aici eram intr-o situatie critica. E normal sa fim afectati cand nu suntem platiti de trei luni. Ne gandim doar la fotbal totusi si speram sa vina banii cat de curand”, a declarat Catalin Stefanescu, potrivit Dolce Sport.