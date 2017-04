Florin Prunea, presedintele formatiei CSM Iasi, s-a revoltat in cadrul conferintei de presa de dupa meciul cu FC Botosani, in legatura cu situatia financiara a clubului.

Jucatorii pot depune memorii, pentru ca si-au mai primit salariile de trei luni, iar Prunea ii intelege si este alaturi de ei.

„Felicit antrenorii, felicit jucatorii pentru felul in care isi fac meseria. Niciunul dintre noi nu trebuie sa ne legam numele de disparitia acestei echipe. Nu pot sa inteleg de ce se doreste disparitia acestei echipe. Domnule primar, aveti taria si veniti in fata noastra. Nu-i bagati in seama pe dobitocii astia care nu au facut nimic in viata lor si care stau pe langa dumneavoastra si va picura in ureche tot felul de prostii.

Domnule primar, din pacate, n-avem dialog cu dumneavoastra si imi pare rau ca am ajuns sa vorbim prin presa. Cand va pleca Prunea de aici, singura persoana competenta sa conduca acest club este Sorin Boca. Restul, numai spagari pe care i-am dat afara de la club.

Nu pot sa inteleg de ce, dupa cele mai bune rezultate din istoria Iasiului, participare intr-o cupa europeana, echipa nu a mai fost finantata. Nu va bateti joc de un oras intreg, nu va bateti joc de acest club, pentru ca veti plati. N-am vazut un leu finantare in ultimele patru luni” , a declarat Florin Prunea, potrivit Dolce Sport.