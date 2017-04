Clubul Dinamo se afla in negocieri cu tehnicianul Cosmin Contra, privind pastrarea acestuia pe banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare.

S-a speculat numele lui Vasile Miriuta ca inlocuitor al actualului antrenor, insa, Ionel Danciulescu lamureste situatia: tehnicianul de la CFR Cluj nu este o varianta. Reprezentantii ros-albilor vor sa faca tot posibilul ca „Gurita” sa ramana alaturi de echipa.

”Nu vine Miriuta la Dinamo, nici altcineva, pentru ca noi avem antrenor. Iar acesta este Cosmin Contra si facem tot ce tine de noi pentru ca el sa continue. Vrem sa ramana Cosmin Contra si tocmai de aceea nu exista alte variante. Nu exista planul B, nici Planul C sau Planul M. Pur si simplu nu ne gandim la altceva in afara de Contra.

In plus, discutiile pe care Cosmin le-a avut cu domnul Negoita si cu Adi Mutu, in ultima vreme, converg spre faptul ca el va continua la Dinamo”, a declarat Ionel Danciulescu, potrivit Digi Sport.