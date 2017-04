Cornel Rapa, primul gol in Polonia!

Pogon Szczecin, echipa lui Cornel Rapa, a disputat sambata, pe teren propriu, partida impotriva formatiei Arka, in cadrul etapei cu numarul 28 din prima liga a Poloniei.

Scorul a fost deschis inca din minutul 2, prin reusita lui Fraczczak, dar dupa doar un minut, oaspetii au egalat prin Trytko, care a stabilit si scorul primei reprize, 1-1.

In partea a doua a jocului, Fraczczak a reusit dubla in minutul 53, iar Delev a majorat diferenta in minutul 60. Dupa doar 3 minute, Rapa a inscris primul sau gol la formatia poloneze, ducand scorul la 4-1. In ultimul minut al partidei, Marcjanik a inscris in propria poarta si a inchis jocul la scorul de 5-1 pentru gazde.

Romanul a jucat 22 de meciuri in acest sezon, dintre care 17 in campionat si 5 in Cupa Poloniei.